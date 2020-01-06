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Футболистом Смоловым заинтересовалась худшая команда чемпионата Испании

18:22 06/01/2020

Российский футболист «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Эспаньоле», сообщает Diario La Grada. Трансфер форварда московской команды и сборной России может состояться на этой неделе.

Как утверждают испанские журналисты, сейчас Смолов находится на втором месте в шорт-листе «Эспаньола» на позицию нападающего. При этом главной трансферной целью клуба является испанский нападающий Рауль де Томас, который выступает за лиссабонскую «Бенфику». Отметим, что «Эспаньол» после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры и считается худшим клубом по рейтингу.

Добавим, что Смолов выступает за столичный «Локомотив» с августа 2018 года. В этом сезоне игрок провел за команду 19 встреч, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. До перехода в московский ФК нападающий на протяжении трех лет выступал за «Краснодар». За сборную России он играет с 2012 года. Всего в составе национальной команды провел 39 матчей и забил 14 голов.

Летом прошлого года Смолов окончил аспирантуру, но кандидатом наук не стал. 29-летний спортсмен защитил на кафедре социальной информатики социологического факультета вуза выпускную работу «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».



