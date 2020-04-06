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Футболист Смолов объяснил свое возвращение в Россию

02:38 06/04/2020

Нападающий сборной России по футболу и испанской команды «Сельта» Федор Смолов объяснил, почему вернулся на родину, в своем Instagram.

Футболист написал, что в нынешних условиях, при закрытых границах России, «ситуация потребовала быть ближе к семье». Смолов поблагодарил испанский клуб и подчеркнул, что сообщал «Сельте» о всех планах. Форвард добавил, что при первых улучшениях обстановки и при первых требованиях клуба он будет счастлив вернуться в Виго, город на северо-западе Испании.

Напомним, ранее стало известно, что Смолов нарушил карантин и вернулся в Россию, несмотря на карантинные условия во время режима повышенной готовности в Испании. Футболисту грозят санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.



