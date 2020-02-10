СПОРТ

Футболист Пеле впал депрессию из-за слабого здоровья

00:17 11/02/2020

Сын легендарного футболиста Пеле рассказал прессе о плачевном состоянии отца. Бывший спортсмен впал в депрессию из-за пошатнувшегося здоровья, сообщает «Российская газета».

Сын Пеле Эдсон Шолби Насименту, известный как Эдиньо, сообщил, что его отец впал в глубокую депрессию и стал вести отшельнический образ жизни. Легендарный футболист не хочет выходить из дома, так как не может сделать это самостоятельно. У него заболевание тазобедренного сустава, из-за которого он вынужден передвигаться при помощи специальных ходунков. В последнее время на публичных выступлениях он появляется в инвалидном кресле. Он даже не выходит в сад у дома.

«Его кости стали довольно хрупкими. Ему заменили тазобедренный сустав, однако, отец не получил адекватной реабилитации, хотя я советовал ему не проходить курс физиотерапии после операции. Из-за того, что он не может нормально передвигаться, у него наступила сильная депрессия. Представьте, он, король футбола, который всегда обладал мощной фигурой, теперь не может нормально ходить», – признался Эдиньо журналистам.

79-летний бывший спортсмен уже давно испытывает проблемы со здоровьем, к которым привело его спортивное прошлое. В 2016 году он решил отказаться от участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за неважного самочувствия. В январе 2018 года король футбола был госпитализирован с истощением организма, а в прошлом году он попал в больницу в Париже с высокой температурой и судорогами.

Эдсон Арантис ду Насименту, известный во всем мире под псевдонимом Пеле, стал первым футболистом в мировой истории, забившим более тысячи мячей в официальных матчах.



