СПОРТ

Футболист Павел Мамаев с семьей готовится к переезду из страны

03:36 18/03/2020

Полузащитник «Ростова» поделился с поклонниками в социальной сети своими планами. Одна из целей спортсмена – переезд в другую страну, сообщил он в Instagram своей жены Аланы.

Павел Мамаев ответил на некоторые вопросы, которые задавали ему подписчики аккаунта его супруги. В частности, на вопрос, смогла бы его семья перебраться в другую страну, футболист сообщил, что они готовят глобальный переезд. Подробности о выборе нового места жительства спортсмена и сроки отъезда пока неизвестны. «Всему свое время», – поделился Мамаев.

Также игрок «Ростова» рассказал о своем отношении к решению РФС о приостановке внутреннего первенства страны. Футболист ответил, что отреагировал на это спокойно, так как здоровье важнее для всех. За это время Мамаев рассчитывает оправиться от своей травмы.

В сентябре 2019 года Павел Мамаев вышел из тюрьмы по УДО. Он вместе со своим другом, футболистом Александром Кокориным был осужден за две драки в центре Москвы. В ноябре футболист вновь вернулся на поле в составе клуба «Ростов», а в марте 2020 года забил свой первый гол в этой команде.



