СПОРТ

Футболист Федор Смолов нарушил карантин

19:43 05/04/2020

Российский футболист испанского клуба «Сельта» Федор Смолов нарушил карантин. Спортсмен вернулся в Россию, несмотря на каратинные условия во время режима повышенной готовности в Испании, сообщает ТАСС.

Теперь Смолов может понести наказание за нарушение самоизоляции: футболиста ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.

Напомним, что российский футболист перешел в испанский клуб «Сельта» из московского «Локомотива» на правах аренды зимой. В составе «Сельты» Смолов отыграл шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол «Реалу».



