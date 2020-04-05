СПОРТ

Футбол на диване: игроки ушли в киберпространство

09:53 05/04/2020

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«Зенит» – чемпион России по футболу 2020 года. Правда, в виртуальном пространстве. Во время самоизоляции игроки команд Российской Премьер-лиги продолжили турнир, но уже с джойстиками в руках, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Здесь нет жесткого контакта с соперником, вы не увидите эмоции трибун и не получите нагоняй от тренера. Но эмоции не хуже, чем на настоящем футбольном газоне. Интернет-издание Sports.ru воскресило чемпионат России в турнире «Самая быстрая лига». Каждый клуб делегировал своего геймера. Сезон стартовал там, где он прервался, – с 23 тура.

«Друзья, что я могу сказать, за неимением настоящего футбола киберфутбол тоже сойдет. Как когда-то гениально сказал Жванецкий: если никогда не видел Mercedes, «Жигули» вот такая машина», – отметил шоумен, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский. «Я сам играю в PlayStation, мне нравится киберспорт. Это такая мечта мальчишеская – сыграть за «Реал», «Барселону», – сказал актер театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков.

Безоговорочный лидер – «Зенит», который представляет Артем Дзюба. Капитан отлично подготовился и не оставляет шансов соперникам. Реальный Дзюба управляет – виртуальный оформляет хет-трик в ворота ЦСКА. «За ЦСКА я болею всегда, так что в киберфутболе тоже буду переживать, но не так сильно. Все-таки я не такой псих, как вы могли бы подумать», – сказал Грушевский.

Виртуальный чемпионат Премьер-лиги закончится в эти выходные, но чемпион уже известен. «Зенит» и Дзюба недосягаемы для конкурентов. В зоне вылета обосновались «Ахмат» и «Уфа». У них осталось несколько игр для исправления ситуации.

Не сидят сложа руки и футболисты в других странах. Одни так же доигрывают чемпионаты в виртуальных междусобойчиках, другие – заняты выяснением лучшего игрока в симулятор FIFA. Формат кибертурнира – плей-офф с участием 32 геймеров. Россию представлял зенитовец Данила Круговой, но его выбил из борьбы украинец Александр Зинченко, который предпочел играть за «Барселону», а не за свой клуб – «Манчестер Сити».

«Идея проводить киберматчи мне очень нравится. Мы узнаем игроков с другой стороны. У них есть то обилие финтов, которые они не всегда могут делать в реальной жизни», – отметил Маклаков. Но все-таки главная цель виртуальных футбольных турниров – благотворительная. С помощью киберигроков удалось собрать 350 тысяч евро для борьбы с коронавирусом.





Артем Бартков