СПОРТ
Фуркад завершает карьеру биатлониста
03:00 14/03/2020
Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить свою карьеру. Он оповестил об этом поклонников в своем аккаунте в Twitter.
«Спасибо за это путешествие. Время сказать до свидания», – написал в социальной сети спортсмен.
Сегодня он примет участие в последней гонке в своей карьере. 31-летний биатлонист выступит на гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Мартен Фуркад пять раз завоевывал золото на Олимпиадах и 13 раз становился чемпионом мира.
Напомним, недавно о завершении карьеры заявила российская теннисистка Мария Шарапова.