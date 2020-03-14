СПОРТ

Фуркад завершает карьеру биатлониста

03:00 14/03/2020

Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить свою карьеру. Он оповестил об этом поклонников в своем аккаунте в Twitter.

«Спасибо за это путешествие. Время сказать до свидания», – написал в социальной сети спортсмен.

Сегодня он примет участие в последней гонке в своей карьере. 31-летний биатлонист выступит на гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Мартен Фуркад пять раз завоевывал золото на Олимпиадах и 13 раз становился чемпионом мира.

Напомним, недавно о завершении карьеры заявила российская теннисистка Мария Шарапова.



