СПОРТ

«Функционеры не должны определять, кому играть»: ветеран футбола об аренде Кокорина

12:14 04/02/2020

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не желает отправлять нападающего Александра Кокорина в аренду «Сочи». Тренер не видит для этого ни одной причины, приводит слова наставника пресс-служба «Зенита». Решение же принимается на уровне руководства. Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН прокомментировал эту ситуацию. По его словам, футбольные функционеры и менеджеры не должны определять, кому играть.

«Он (Семак) хочет Кокорина, значит, тот должен играть в «Зените». Ссылки на то, что он сидел в тюрьме, неуместны. Тренер знает, что Кокорину осталось максимум 5 лет, чтобы он использовал свою молодость и доказал случайность погрешности в своей судьбе. Семак – профессионал до мозга костей. Я на 100% уверен в том, что руководство при его найме главным тренером дало ему полный карт-бланш: комплектование, учебно-тренировочный процесс, круг помощников. Но когда я слышу, что главный тренер хочет видеть в команде какого-то футболиста, а руководство клуба приглашает другого, это вызывает большое удивление», – отметил Кавазашвили, добавив, что футбольные олиграхи не имеют права вмешиваться в работу Семака.

Ранее футболист Александр Кокорин подтвердил, что не поедет на второй тренировочный сбор с основным составом «Зенита». В январе гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающий «Зенита» Кокорин будет выступать за черноморский клуб на правах аренды. Однако позже стало известно, что футболист отказался переходить в сочинский клуб.

С октября 2018 года Александр Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. Его приговорили к 1,5 года колонии общего режима. 17 сентября 2019 года футболист вышел по условно-досрочному освобождению и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.



