Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила факт обысков в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Об этом 23 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС.

«23 декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент не располагают какой-либо дополнительной информацией.

Ранее в этот же день появились сообщения о том, что некоторых высокопоставленных сотрудников ведомства заподозрили в причастности к мошенничеству. По некоторым данным, речь идет о начальнике Управления таможенного дознания генерал-лейтенанте Александре Кизлыке, его заместителе по фамилии Серебро и заместителях начальника Внуковской и Домодедовской таможен Константине Мишине и Юрии Черкашине.

Позднее появились сообщения об обысках во Внуковской и Домодедовской таможнях, а также в центральном аппарате ФТС.