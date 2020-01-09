Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии. После этого будут отправляться заявки на рассмотрение кандидатур для приема на работу.

ФСИН уже разработала шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые мероприятия. Таким образом, осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем. Сервис планируется запустить на портале «Работа в России» в 2020 году во всех учреждениях территориальных органов службы.

В декабре психолог Артем Жилин рассказал, что что написание примирительных писем заключенными пострадавшей стороне может быть полезно обеим сторонам.