Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

В июле 2018 года сестры Хачатурян, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, закололи своего 57-летнего отца за сексуальное насилие, которое он совершал над ними на протяжении длительного времени.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Отмечалось, что СК подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.