ФСИН ответила на наш официальный запрос о том, нарушал ли актер Михаил Ефремов домашний арест, под который его поместил суд после смертельного ДТП. Поводом для запроса стало появление аккаунта Ефремова в Telegram и появление его видеообращения на Youtube. После этого появились рассуждения на тему, может ли это быть сочтено нарушением.

ФСИН ответила: обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов до сих пор не нарушал условия домашнего ареста. Также представитель ведомства, отвечая на наш официальный запрос, подтвердил: актер ни разу не воспрепятствовал сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, которые регулярно приходят с проверками.

Михаил Ефремов оказался достаточно дисциплинированным домашним арестантом. Вообще, что от него требовалось – всегда быть по указанному судом адресу (в своей квартире) и всегда пускать туда инспекторов. Так вот, не было случая, что или его самого не оказалось или сотруднику дверь никто не открыл.

Каждый раз Ефремов встречал инспектора вежливо, отвечал на все вопросы. Сама проверка занимает обычно всего несколько минут: инспектор должен убедиться в исправности приборов (электронного браслета на ноге, стационарного контрольного устройства на столе) и в нормальном самочувствии подозреваемого. Нормы закона позволяют сотрудникам проводить своего рода интервью, если в этом есть необходимость. А так достаточно двух-трех дежурных вопросов: «Все ли понятно по условиям? Есть ли жалобы или обращения?».

— Жалоб от Ефремова на применение электронных средств контроля не поступало, — сообщили нам во ФСИН. — На нем тот же браслет, который был надет в самом начале. Он исправен, заменять его не нужно.

К слову, даже если актер зайдет к соседям в гости на чай, то браслет об этом просигнализирует. Пока же актер из квартиры не отлучался (не считая следственных действий).