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Информация о вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская тишина» не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-бюро столичного управления ФСИН.

Ранее СМИ со ссылкой на руководителя юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексея Федярова сообщили, что заключенные «Матросской тишины» якобы жалуются на инфекцию с симптомами пневмонии, но тесты на коронавирус им не проводят.

«Информация в ряде СМИ о возможной вспышке пневмонии в «Матросской тишине» не соответствует действительности. На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Членами ОНК также не обнаружено массовых жалоб на здоровье со стороны арестантов и роста числа больных в медсанчасти.

«У нас есть претензии к уровню оказания медицинских услуг, но в данном случае речь не об этом. Персонал СИЗО старается делать все, что в их силах», — отметил в беседе с РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Во ФСИН добавили, что в "Матросской тишине" есть "достаточный запас лекарственных препаратов", нехватки медиков также не наблюдается.

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