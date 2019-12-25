Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников заявил, что на месте СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге может появиться мемориальный комплекс. Сейчас ведомство рассматривается разные вариант воплощения этой идеи. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

«Есть вариант сделать какой-то мемориальный комплекс, но в этом нас должны поддержать и правительство города и, наверное, правительство РФ. Вопросы, конечно, будем решать через Росимущество. Наверное, сделаем какое-то тройное соглашение с привлечением частного капитала», — сказал Калашников.

В декабре 2017 года «Кресты» переехали в новое здание в Колпино. Однако переезд арестантов в новое здание омрачился несколькими инцидентами. Например, около сотни посетителей не могли попасть в СИЗО на свидание. Они утверждали, что в некоторых блоках отсутствует отопление, а заключенные нередко сидят на сухом пайке.

По информации c официального сайта, «Кресты» появилась в 1892 году. Тюрьма стала образцом для возведения других российских одиночных тюрем в XX веке. С 1964 года — тюрьма стала следственным изолятором № 1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находятся здесь до вынесения приговора суда.