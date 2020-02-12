Служебная проверка начата после публикации в Сети фотографий, на которых группа осужденных, среди которых — осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за праздничным столом, как предполагается, в исправительной колонии №3. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова в среду, 12 февраля.

На снимках, появившихся в интернете летом 2018 года, мужчины сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами. В ходе служебной проверки предстоит выяснить, кто делал фото, где они сделаны и использовался ли при этом интернет.

Осужденные кроме столовой имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации исправительного учреждения они могут отмечать праздник или день рождения, следует из законодательства.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве.

3 июля их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. В 2018 году Дадаев и Бахаев были этапированы в колонии строгого режима Иркутска и Кирово-Чепецка.