Предполагаемый пропагандист и вербовщик одной из международных террористических организаций задержан сотрудниками ФСБ в Хабаровском крае 30 декабря.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, задержан 45-летний житель Хабаровска, который через мессенджеры общался с членом международной террористической группировки, а затем вступил в нее.

Боевики поставили ему задачу пропагандировать и оправдывать деятельность террористов, вербовать новых членов, а также осуществлять публичные призывы к противоправной деятельности.

«Для этого по указанию своих кураторов он начал выкладывать в свободном доступе на различных страницах в соцсетях видеоролики, призывающие оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, а также лично участвовать в их деятельности», — приводит сообщение «РИА Новости».

Возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет. По первой статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до семи.

29 декабря стало известно о задержании ФСБ двух россиян, готовивших теракт на новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

10 декабря председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников подвел итоги работы спецслужб в 2019 году. По его словам, сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков, не допустив ни одного террористического акта в России, а также пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству оружия.