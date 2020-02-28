В Москве и Подмосковье задержаны члены преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, дающих мигрантам право находиться в России. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Задержаны два россиянина и три иностранца. Лаборатория, в которой они производили фальшивые документы, находилась в частном доме, передает «Интерфакс».

При обысках изъяты фальшивые печати и штампы государственных учреждений, бланки документов, технические средства, средства связи, деньги и банковские карты.

В сентябре 2019 года шестерых жителей Астрахани признали виновными в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Они зарегистрировали фирму, которая выдавала приезжим свидетельства о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства без фактического проведения проверки. На основании этих документов иностранцы получали разрешения на работу и временное проживание. Участники группировки получили от двух лет условно до 1,5 лет реального заключения.