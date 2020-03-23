Двоих студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение, задержали на Сахалине. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности России, которое поступило в «Известия» в понедельник, 23 марта.

Задержанные — 2002 и 2003 годов рождения. Они являются студентами одного из учебных заведений, его название не уточняется.

У них изъяли обрез, предположительно, самодельные бомбы, взрывчатку.

«Судя по их дневникам, они планировали вооруженное нападение на место учебы, но детали неясны», — отмечается в сообщении.

Пока им вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК России — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подростков. На кадрах видно, как силовики заходят в дом, где сидят двое молодых людей. Затем на видео показаны различные вещи, которые, предположительно, предназначались для изготовления взрывчатки, а также ножи, ружье, диски и книга об оружии.

Ранее, 3 марта, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что силовики выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в одной из школ в Казани.

Подросток сам позвонил в службу «112» и сказал, что перестреляет всех. В итоге за ним установили контроль и поместили на домашнее обучение.

В конце февраля ФСБ пресекла подготовку нападения на образовательное учреждение в Саратове. Были задержаны двое несовершеннолетних 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, в которых пропагандировалась идеология массового убийства.