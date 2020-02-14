ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования бoевиков, посредством которых на их нужды было направлeно более 25 млн рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что спецоперация проводилась совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. При обыске по адресу проживания у задержанного были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и различные документы, подтверждающие его причастность к перечислению средств.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В декабре 2019 года в Дагестане был задержан мужчина, собиравший средства для террористов ИГ в Сирии. Он прикрывал свою деятельность благотворительностью.