Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух россиян, готовивших теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что у задержанных изъяли улики, которые подтверждают подготовку ими теракта. Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к совершению преступления»), ст. 205 («Терроризм») и ст. 205.1 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что с начала года в России были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.

Он отметил, что число предотвращенных преступлений подобного рода увеличивается. Путин подчеркнул, что за этим стоят спасенные человеческие жизни. Кроме того, четкая работа российских спецслужб позволила без происшествий провести масштабные международные мероприятия.

10 декабря глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал, что в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного террористического акта на территории России. Всего нейтрализованы 32 бандита. Задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников.