ФСБ рассекретила документы об уроженцах Украины, которые входили в состав гитлеровской карательной группы в годы Великой Отечественной войны и замучили несколько сотен советских граждан на юго-западе СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о карательной группе ГФП-721, которая занималась массовыми убийства мирных граждан на Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях и в Молдавии. В это подразделение гитлеровцев был внедрен агент КГБ, который раскрыл деятельность карателей. Их было 20 человек, но самыми активными были уроженцы украинского города Ромны Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко.

«Они были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек», — следует из донесения агента.

При этом, Сидоренко он называет «самый большой зверь среди предателей» и опытный немецкий агент, который выдал многих советских подпольщиков.

«Сидоренко и Лурга с засученными рукавами делали зазубрины на каких-то шприцах (металлические стержни длиной 20-25 сантиметров и толщиной 4-5 миллиметров). Они объяснили, что эти стержни… вбивают между суставами под коленкой, между позвонками и таким способом заставляют признаваться арестованных советских подпольщиков», — вспоминал агент.

Также он рассказал о карателях по фамилии Шестопалов и Феоктистов, которые сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан. На их счету 200 замученных человек.