Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь, который ранее захватил отрицающий пандемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что не принимали участие в мероприятиях на территории монастыря, а информация распространяемая по данной тематике является недостоверной.

Ранее 17 июня сообщалось, что полицейские прибыли к Среднеуральскому женскому монастырю в Свердловской области. В ряде СМИ отмечали, что вместе с полицией также прибыли сотрудники ФСБ.

Отмечается, что схиигумен Сергий призывал нарушать ограничительные меры, введенные в связи с распространением COVID-19, и назвал коронавирус «псевдопандемией».

16 июня схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.

Настоятельница монастыря приняла решение вместе с сестрами, которые не разделяют раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно покинуть обитель, чтобы избежать ненужных распрей, отметили в Екатеринбургской епархии.

Также в епархии призвали молиться о вразумлении схиигумена. До следующего заседания суда 26 июня ему дали возможность исправиться. Кроме того, в пресс-службе епархии выразили надежду на мирное урегулирование конфликта.