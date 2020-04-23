Из-за сокращения доходов во время пандемии коронавирусной инфекции 59% фрилансеров ищут новые способы заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании QIWI, оказавшегося в распоряжении «Известий».

Более половины респондентов (52%) указали, что во время режима самоизоляции число их клиентов уменьшилось, при этом 36% из них отметили значительное сокращение клиентской базы. У 29% опрошенных число клиентов осталось неизменным, а 19% рассказали о росте количества клиентов.

Около трети фрилансеров (36%) пожаловались на сокращение доходов во время пандемии, одна пятая часть респондентов зафиксировала снижение прибыли. На доходе 23% опрошенных не сказались карантинные меры. Уже 59% фрилансеров находятся в поиске новых источников заработка, 10% уже нашли и тестируют нововведения. Примерно 20% фрилансеров заявили об увеличении гонораров. Эти категории зарабатывают в таких сферах, как продажа геймерского контента, курьерская доставка и сбор металлолома.

Те респонденты, которые указали на уменьшение заработка (64%), считают, что это падение обусловлено режимом самоизоляции, так как клиенты сидят по домам, и их интересы и запросы ограничены. Остальная часть опрошенных видит причину падения прибыли в упавшем спросе на свои услуги.

Большинство фрилансеров были подготовлены к последствиям режима самоизоляции и перехода россиян на «удаленку». 59% респондентов и прежде работали из дома, и до сих пор продолжают. 21% перешли на дистанционный режим, 13% по возможности стараются работать дома во время режима самоизоляции, и только 7% в настоящий момент работают в общественных местах.

Более половины респондентов (53%), перешедших на удаленный режим, чувствуют себя комфортно, а 15% отметили ухудшение условий.

Треть опрошенных связывают свои страхи с неопределенностью сроков окончания кризиса и режима самоизоляции. 19% опасаются возможного уменьшения количества клиентов и заказов. 15% боятся того, что личные сбережения иссякнут. Только 11% респондентов выразили беспокойство из-за самой коронавирусной инфекции и рисков заражения. 8% опрошенных побоялись остаться без работы.

Около 42% фрилансеров выполняют заказы в области web- и промо-дизайна, 32% работают в сфере социальных и рекламных сетей (ведут группы в социальных сетях, настраивают и проводят рекламные кампании и др.), 23% заняты вопросами разработки (web, игрового контента, программного обеспечения и др.). Остальные опрошенные — представители таких профессий, как таксист, курьер, стример, продавец и др.

В опросе приняли участие более 300 человек, большая часть (77%) из которых — мужчины, 23% — женщины. Почти половина (46%) опрошенных — граждане в возрасте от 25 до 34 лет, 31% участников опроса — в возрасте от 19 до 24 лет. Большинство (40%) проживают в Центральном регионе России, 14% — в Северо-Западном, 12% — в Сибирском, по 10% — в Южном и Приволжском.

16 апреля заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации по сохранению эффективности на удаленной работе. Главное — планировать и структурировать свои действия, а не полагаться на спонтанность. По словам специалиста, каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учетом перекусов. Также эксперт призвал не отчаиваться, если какие-то задачи оказались невыполненными: их нужно перенести на следующий день, но сделать вывод, почему не удалось решить их вовремя.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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