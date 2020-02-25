СПОРТ

Фридайвер рассказал о своем рекорде по плаванию подо льдом на одном вдохе

22:44 25/02/2020

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В России установлен новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 180 метров подо льдом на одном вдохе. Местом погружения спортсмен выбрал Амерьевский доломитовый карьер в Подмосковье. Предыдущий рекордсмен француз Артур Гуэран-Бойери одолел 175 метров. Алексей Молчанов 14-кратный чемпион мира. На его счету 18 мировых рекордов. Подледное плавание – одна из самых сложных дисциплин фридайвинга. Свой рекорд Алексей посвятил памяти матери – легендарной Натальи Молчановой. В 2015 году обладательница 42 мировых рекордов пропала без вести при очередном погружении. Многократный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов рассказал о своем рекорде и об особенностях этого вида спорта телеканалу «МИР 24».

— Сколько времени и как вы к нему готовились?

Алексей Молчанов: К рекорду я готовился, начиная с января, а до этого в течение года. Я постоянно ныряю, просто зимой решил поставить рекорд. Пока в Москве подо льдом. Но в этом конкретном месте я тренировался несколько раз, начиная с января.

— Как думаете, во всем мире сколько есть людей, которые могут хотя бы приблизиться к этому достижению?

Алексей Молчанов: У меня есть несколько соперников, и я побил рекорд француза Артура Гуэран-Бойери. Он поставил его в прошлом году – 175 метров. Я думаю, несколько людей точно есть, которые могут улучшить рекорд, поэтому, возможно, в следующем году я буду с ними соревноваться. До следующего года, я думаю, соперники мои будут пробовать его побить, и тогда я буду его возвращать. Не так много людей в мире, которые любят подо льдом нырять, это сложнее, чем безо льда.

— Сколько всего мировых рекордов на вашем счету?

Алексей Молчанов: Это у меня 19-й рекорд мира, до этого было 17 рекордов, из них 3 актуальных рекорда мира: это ныряние в глубину в моноласте – 130 метров, ныряние в глубину по тросу на руках – 125, ныряние в классических ластах – 110 метров.

— Сегодня вы в очередной раз рисковали жизнью. Если бы подо льдом что-то пошло не так, какими были бы шансы спастись?

Алексей Молчанов: Подледное ныряние более опасно в этом плане. Для этого мы организовали страховку, очень тщательно продумали организацию. Было очень много страхующих: каждые 10-20 метров стояли дайверы, которые меня страховали. Если бы я пошел немножко в сторону от веревки, то они бы меня подхватили. У нас был натянут трос, я был в сантиметрах от него, поэтому я держался в направлении все время, нырял в маске, все видел. Если отклониться на 2-3 метра, а сейчас была плохая видимость, можно потеряться подо льдом легко. Конечно же, одному это делать опасно и нельзя. Если организована безопасность тщательно, то это контролируемо.

— 11 августа прошлого года на острове Роатан в последний день чемпионата мира по фридайвингу вы установили мировой рекорд в свободном погружении по тросу. Погрузились на 125 метров. Что сложнее – погрузиться на 125 метров в глубину или проплыть 180 подо льдом?

Алексей Молчанов: Экстремальнее по ощущениям подо льдом. В глубину – это более знакомая для меня дисциплина. Я ныряю в глубину очень много лет, и с 2012 года практически все глубинные рекорды в мире принадлежат мне. В глубину обычно соревнования проводятся в теплых местах, где вода 28-29 градусов. Там уже по-другому, это тяжело с точки зрения очень большого давления.

— Устанавливать рекорды в ледяной воде сложнее?

Алексей Молчанов: Да, есть еще рекорд, который я держу в голове на следующий год – это рекорд в глубину. Скорее всего, это можно сделать на Байкале, там глубины достаточно.

— Это будет погружение на глубину в ледяной воде?

Алексей Молчанов: Под лед, там выпиливаются майны. Например, сейчас в Москве лед 20 с небольшим сантиметров, а на Байкале он 80 сантиметров. Там проблема даже выпилить майны, очень толстый лед. Это будет очень красиво, само место красивое. На Байкале очень круто будет поставить такой рекорд.

— Хотя мы сегодня говорим о рекорде, многих волнует вопрос, как вам удается так долго не дышать под водой?

Алексей Молчанов: Это расслабление. Во фридайвинге самое главное, что надо натренировать, чему постепенно из года в год надо учиться, – это расслаблению и экономичному расходованию кислорода. Можно долго не дышать и долго плыть, если расслабиться. Это навык достаточно сложный. Экономно двигаться, экономно расходовать – для этого и требуются все эти годы подготовки. Запасы кислорода у нас очень большие – не только у фридайверов, у любого человека. Каким бы экстремальным ни казался фридайвинг, он доступен для любого человека. Если мы научимся спокойно двигаться под водой, расслабляться, не паниковать, то запаса хватает очень надолго.

— Научиться надолго задерживать дыхание под водой может каждый? Или это врожденные особенности?

Алексей Молчанов: Чтобы рекорды мира ставить, на уровне топовых спортсменов выступать, генетические предрасположенности влияют. Но задерживать дыхание на три-четыре минуты, нырять на 30-40 метров под воду на глубину может любой человек. Природные механизмы у любого человека есть, которые позволяют замедлять сердцебиение, замедлять расход кислорода. Если опытный ныряльщик даже не уровня рекордсмена задержит дыхание на три-пять минут, у него запаса кислорода останется еще очень много в организме, еще половина. Наш организм способен на невероятные вещи, надо только пробовать, тренироваться, следовать разработанным методикам.

— Правда, что фридайверы тренируются до потери сознания? Задерживают дыхание и находятся под водой до тех пор, пока не начинают отключаться?

Алексей Молчанов: Это неправда. Это миф и неверная методика подготовки. Лучшие результаты будут за счет повторения небольших нырков, я так тренируюсь и все наши ведущие спортсмены. Ныряя условно на 50% своего максимального результата, но делая это несколько раз, за счет объема и количества повторений мы улучшаем технику, улучшаем расслабление. То есть нырять на пределы надо очень редко, только на соревнованиях и с разумным подходом. Если была потеря сознания, это ошибка при подготовке. Гораздо лучше тренироваться в комфортном состоянии. Только в случаях постановки рекорда можно нырять до предела. Я нырял сложный для себя нырок, но всплыл с полной уверенностью, о потере сознания речи не было, был запас еще у меня большой.

— Что происходит, когда фридайвер теряет сознание под водой?

Алексей Молчанов: Потеря сознания может быть при очень большом запасе кислорода, если человек заволновался, запаниковал, ускорился, начал двигаться быстро, то ресурсов кислорода может быть 40-50%. Механизм похож на обморок. Сердце продолжает биться, кислорода запасы есть. Страхующие ныряльщкика, если поднимают его на поверхность воды за 5-10 секунд, абсолютно ничего страшного не происходит, это такой предохранительный механизм. Это может быть из-за волнения, из-за ускорения, из-за неэкономичного расхода кислорода. Это всегда дисквалификация на соревнованиях, за это дают красную карточку. Человек на некоторых соревнованиях не может иногда выступать несколько дней. Это очень строго наказывается. Ныряльщики, в основном, ныряют в своих безопасных пределах.

— С вами что-то подобное во время тренировок случалось?

Алексей Молчанов: На тренировках практически нет. Больше на соревнованиях. Я занимаюсь этим уже очень давно, а соревнуюсь с 2004 года, то есть уже 16-й год пошел. По молодости лет были ошибки, на которых я учился. Почему я сейчас на этом уровне выступаю? Потому что я тоже допускал ошибки, но это было в тренировочных условиях, с обеспечением безопасности, в контролируемых условиях.

— Что еще дает фридайвинг?

Алексей Молчанов: Это связано с путешествиями, с нырянием с большими морскими животными, с нырянием в красивых местах, где очень красивые кораллы. Это путешествия, приключения, исследование мира и себя.



