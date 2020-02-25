СПОРТ

Фридайвер Алексей Молчанов замахнулся на новый рекорд. ЭКСКЛЮЗИВ

19:19 25/02/2020

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Фридайвер Алексей Молчанов, который проплыл 180 метров подо льдом на одном вдохе, уже планирует новый рекорд – по погружению под лед в глубину. Спортсмен рассчитывает установить его в следующем году.

«На Байкале сейчас лед 80 сантиметров. Там проблема даже выпилить майны, очень толстый лед. Само место очень красивое. На Байкале очень круто будет поставить такой рекорд», – сказал многократный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов телеканалу «МИР 24».

Спортсмен поделился секретом, как ему удается так долго не дышать подо льдом.

«Это расслабление. Во фридайвинге главное, что надо натренировать, чему мы обучаемся из года в год, – это расслабление и экономичное расходование кислорода. Можно долго не дышать и плыть, когда расслабишься. Это навык достаточно сложный», – рассказал Алексей Молчанов.

По его словам, заниматься фридайвингом может практически любой человек. Для Алексея этот вид спорта ассоциируется с путешествиями, приключениями, исследованием мира и себя.

Фридайвер установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Местом погружения спортсмен выбрал Амерьевский доломитовый карьер в Подмосковье. На счету Алексея Молчанова 18 мировых рекордов.



