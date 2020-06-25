ФРГ, Франция и Италия призывают все стороны конфликта в Ливии немедленно и без условий прекратить военные действия, говорится в совместном заявлении МИД трех европейских стран.

«На фоне растущего риска того, что ситуация в Ливии продолжит ухудшаться и обостряться на региональном уровне, Германия, Франция и Италия призывают все ливийские партии немедленно и без предварительных условий прекратить боевые действия и прекратить любое дальнейшее наращивание военной мощи в стране», — говорится в заявлении.

Берлин, Париж и Рим также призывают «всех иностранных участников прекратить любое вмешательство и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, введенное Советом безопасности Организации Объединенных Наций». Авторы выступают за скорейшее завершение переговоров в военном комитете 5+5 под эгидой UNSMIL и подписание «долгосрочного и заслуживающего доверия соглашения о прекращении огня».

«Все усилия в этом направлении, включая египетскую инициативу, объявленную 6 июня, должны быть поддержаны. Любая инициатива в поддержку соглашения о прекращении огня и согласованного политического урегулирования кризиса в Ливии должна быть полностью инклюзивной и прочно закрепленной в Берлинском процессе, который является единственной жизнеспособной основой», — говорится в заявлении.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.