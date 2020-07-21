Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России, сообщил Mpravda.com представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.

На корабле подняли Андреевский флаг. Церемония состоялась на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде. Он состоится 26 июля.

Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля. Корабль должен был войти в состав ВМФ еще в 2019 году, но его передачу флоту постоянно откладывали. В частности, в конце прошлого года его испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море. Одной из причин, по которой торжественную церемонию назначили на 21 июля, стало то, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назвали корабль.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Судно построили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Корабль заложили 26 ноября 2009 года. Согласно озвученным тогда планам, его должны были передать флоту в 2012-м.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше полутора тысяч километров.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» служит в составе Военно-морского флота России. В мае был спущен на воду третий такой корабль — «Адмирал Головко». Также на различных стадиях строительства находятся еще пять фрегатов: «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», а также два заложенных 20 июля 2020 года фрегата с улучшенными характеристиками. Два новых корабля получили имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Они отличаются от первых шести увеличенным боезапасом противолодочного и ракетного оружия, в том числе гиперзвукового.