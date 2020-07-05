Второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ России, сообщил в понедельник главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Для дальней морской зоны сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». В настоящее время второй фрегат этого проекта «Адмирал Касатонов» завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ», — заявил Евменов в интервью «Красной звезде».

Главком ВМФ подчеркнул, что проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие, будут усовершенствованы ряд корабельных систем и вооружение.

«Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегаты проекта 22350 вне всякого сомнения усилят группировку надводных кораблей ВМФ в дальней морской зоне», — рассказал главком.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.