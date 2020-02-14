Фраза «Вези меня, мразь» напавшей на таксиста девушки стала мемом, сообщает в пятницу, 14 февраля, «Ридус».

По данным портала, таксисты расклеивают наклейки с цитатой пассажирки на свои автомобили.

Кроме того, в социальных сетях появляются сообщества, посвященные инциденту в такси.

В Сети также публикуются валентики с «крылатой фразой».

Днем ранее пассажирка такси объяснила свое поведение. Она рассказала, что работает фитнес-тренером, поэтому ей «критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить клиентов». По словам девушки, в ходе поездки водитель собирался высадить ее на Можайском шоссе, после чего она вышла из себя.

12 февраля было опубликовано снятое самим водителем видео, на котором девушка кричит: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она угрожает водителю тем, что «сейчас люди сюда подъедут». Таксист, в свою очередь, сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее.