Недавно Дмитрий Дмитренко высказал своё мнение, что дорогу нужно уступать молодым. Такая мысль просто шокировала его супругу Ольгу Рапунцель и другого «старичка» проекта Илью Яббарова. «Старожилы» не поняли, почему Дмитренко считает, что поддерживать нужно молодёжь, ведь он сам к таким не относится.



Тот же Яббаров Илья несколько раз намекал, что собирается быть участником телестройки довольно продолжительное время вплоть до глубокой старости. Ему было больно слышать мнение Дмитренко, ведь он не боится покинуть проект вместе с детьми и женой в отличие от Яббарова. Илья лишний раз вспомнил, что является плохим отцом, поэтом он поспешил отправиться навестить Богдана.



Ольга Рапунцель, которая всячески пытается остаться на проекте, тоже удивилась мыслям мужа. Молодая мама прекрасно помнит, как Дмитрий хотел покинуть телестройку, а Ольга его старалась отговорить. И сейчас Рапунцель всем пытается доказать, что их семью не стоит выгонять с проекта, ведь у неё впереди борьба за таунхаус.