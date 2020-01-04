СПОРТ

Французский футбольный клуб пригласил своих болельщиков на кладбище

18:40 04/01/2020

Представители французского футбольного клуба «Нанси» по ошибке разослали своим болельщикам поздравления с Новым годом, где приглашали их на кладбище, передает Спорт24.Ru.

«Наша поздравительная открытка была электронным макетом. Когда он был создан, то стадион был перемещен на карту, и его координаты были изменены», – объяснили в «Нанси» причину своей ошибки.

Отмечается, что открытка сопровождалась сообщением: «Мое место здесь».

В ближайшие дни в клубе обещают отправить болельщикам поздравление с правильными данными, которые приведут их на стадион.



