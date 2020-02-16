Диетолог из Франции Паскаль Гурдон рассказала, как нужно есть сладкое, чтобы не толстеть. По ее словам, съедать десерт можно, только когда вы голодны, и останавливаться, почувствовав насыщение.

По ее словам, вес остается стабильным при употреблении любых продуктов, если не превышается калораж.

«Если вы потребляете 2000 килокалорий в день и вам нужно 2000 килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Гурдон отметила, что не стоит увлекаться диетами, потому что они дают результат лишь в краткосрочной перспективе, и со временем вес возвращается.

Ее коллега с юга Франции Летиция Корона также убеждена в том, что диеты не очень эффективны и лучше просто придерживаться сбалансированного питания.

По словам специалиста, позволять себе сладкое и не набирать вес можно, если соблюдать несколько правил.

«Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи, но мы никогда не должны заменять обед или ужин сладким. Также не нужно есть сладкое между приемами пищи», — отметила диетолог.

Кроме того, чтобы снизить вес, нужно следить за потребляемыми калориями и увеличить энергетические затраты, занимаясь спортом.

В конце января руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков рассказал, почему стоит отказаться от употребления тростникового или коричневого сахара.