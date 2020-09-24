Франк де Бур назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Как сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), контракт с 50-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Де Бур сменил на этом посту другого бывшего защитника сборной Нидерландов — Рональда Кумана, который в августе возглавил испанскую «Барселону».

Предыдущим местом работы специалиста был клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед», ранее он также возглавлял английский «Кристал Пэлас», итальянский «Интер» и амстердамский «Аякс».

Новый наставник дебютирует на тренерском мостике «оранжевых» 7 октября в товарищеском матче со сборной Мексики. Далее в Лиге наций голландцы сыграют с командами Боснии и Герцеговины (11 октября) и Италии (14 октября).

🔶🦁 Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/u3f7YTZ7JV — KNVB (@KNVB) September 23, 2020

Будучи игроком, де Бур выступал за «Аякс», «Барселону», турецкий «Галатасарай» и шотландский «Рейнджерс». В составе сборной Нидерландов он провел 112 матчей и трижды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.