Парижский суд присяжных приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса, причастного к казни двух человек в Сирии, к 30 годам тюремного заключения, сообщает газета Parisien.

Издание отмечает, что Вилюс приехал в Сирию в 2012 году и быстро взобрался по иерархической лестнице группировки Исламское государство» (ИГ)*. В 2013 году он стал «эмиром» лагеря франко-бельгийских боевиков группировки и по прошествии некоторого времени занял пост в силах безопасности боевиков. В 2015 году, как постановил суд, он участвовал в казни двух бывших солдат оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА).

В распоряжение суда попала видеозапись. Как отмечает газета, на кадрах, которые демонстрировались на заседании, видно, что обвиняемый стоит на месте казни с рацией и оружием в руке. Адвокат обвиняемого заявил, что боевик «не принимает активного участия». Представитель стороны обвинения ему возразил и отметил, что, Вилюс — «не тот, кто стреляет, но один из тех, кто участвует в проведении этой казни». По его словам, дело французского джихадиста – «единственное в своем роде».

«Открыть дело Тайлера Вилюса – как раскрыть справочник, в котором значатся имена франкоговорящих джихадистов. Он почти всех их знал. Большинство из них уже мертвы, а он находится на месте подсудимых, — это исключительный случай. Как будто его смерть не берет», — заявил прокурор Гийом Мишлен.

Кроме того, террорист в ходе прений заявил, что когда в июле 2015 года его арестовали в Стамбуле, у него при себе был билет в Прагу. Он признался, что хотел «умереть с оружием в руках». По версии обвинения, боевик хотел организовать массовые убийства в Европе.

По итогам разбирательства председатель суда Лоран Равьйо подчеркнул, что было «возможно» приговорить джихадиста к пожизненному сроку, но после 10 часов заседания суд решил «оставить проблеск надежды», чтобы боевик мог в будущем «измениться». Боевика приговорили к 30 годам лишения свободы, при этом на 2/3 этого срока ему назначили условия содержания более строгого режима. Террорист в ответ поблагодарил заседавших за итоговый вариант приговора.

Как отмечает газета Monde, суд постановил, что обвиняемый принадлежал к террористической группировке «Исламское государство» и орудовал в Сирии, возглавлял группу террористов и участвовал в совершении казней двух человек. В итоге он был признан виновным в совершении «убийств в составе организованной группы».

Террорист, который находится в заключении с 2015 года, может подать ходатайство на изменение приговора лишь в 2035 году, когда ему будет 45 лет, уточняет издание.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.