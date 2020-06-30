Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани призвал другие страны брать пример с России в части организации процесса по внесению изменений в Конституцию.

Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Цель визита –ознакомление с предстоящим процессом голосования по поправкам в Конституцию.

«Поправки разные, их много, что важно для нас, для французов, что вы решили взять судьбу своего края, свей страны в свои руки, именно это для нас самое важное… Вопрос в том, кто определяет будущее страны, какие-то организации или граждане, которые проживают. В этом смысле ваш пример очень отрадный, мы надеемся, что он покажет правильный путь для Франции и других европейских стран», — сказал журналистам Мариани.

В свою очередь, член делегации, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что в немецких СМИ звучит очень много критики насчет голосования в России.

«Стоит отметить, что немецкий парламент сам берет и меняет конституцию, когда ему это нужно, не интересуясь мнением граждан, конечно, российский вариант нам кажется более демократичным», — сказал Линдеманн.