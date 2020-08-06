Французский архитектор Жан-Марк Бонфис погиб при взрыве в столице Ливана, еще 24 француза пострадали, сообщили власти Франции.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.

«Французский архитектор Жан-Марк Бонфис погиб в ужасной катастрофе в Бейруте», — сообщила в Twitter министр культуры Франции Розелин Башло.

Государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, выступая в эфире радиостанции France Info, сообщил, что пострадали 24 гражданина Франции, трое из них получили серьезные ранения.