Французская прокуратура планирует привлечь к суду нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема по делу о соучастии в попытке шантаже другого французского футболиста Матье Вальбуэна в 2015 году, сообщает АФП.

Бензема и еще несколько подозреваемых, в том числе экс-форвард краснодарской «Кубани» и английского «Ливерпуля» Джибриль Сиссе, были взяты под стражу полицией Версаля в ноябре 2015 года. Бензема было предъявлено обвинение в соучастии при попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

В июле 2017 года кассационный суд Франции отказался привлекать Бензема к суду. В декабре прошлого года сообщалось, что высший апелляционный суд Франции отклонил жалобу Бензема, в которой он оспаривал законность расследования дела о шантаже Вальбуэна.

Как отмечает агентство, прокуратура также требует судебного разбирательства в отношении еще четырех подозреваемых, среди которых нет Сиссе.