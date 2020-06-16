Представитель МИД Франции заявил о постоянной позиции страны против смертной казни «везде и при любых обстоятельствах», комментируя решения федеральных властей США, и призывал все государства, применяющие это наказание, ввести на него мораторий.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти страны планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.

«Франция напоминает о своей постоянной оппозиции смертной казни везде и при любых обстоятельствах. Она по-прежнему привержена всеобщей отмене этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания», — заявил на брифинге представитель французского МИД, отвечая на вопрос Mpravda.com.

«Франция призывает все государства, по-прежнему применяющие смертную казнь, ввести мораторий с расчетом на постоянную отмену (смертной казни)», — подчеркнул он.