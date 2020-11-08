Франция объявила о готовности войти в газовое объединение стран Восточного Средиземноморья. Об этом сообщил глава министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Каире.

В этой связи французский министр подчеркнул важность «прекращения провокационных действий Турции в этом регионе», передаёт ТАСС.

В конце сентября шесть государств Восточного Средиземноморья — Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания и Италия — подписали соглашение о создании региональной газовой организации со штаб-квартирой в Каире. Изначально предполагалось, что в неё войдёт и Палестина, но из-за участия в проекте Израиля её представители не участвовали в подписании Хартии.

Новая международная структура ставит своими задачами создание регионального энергетического рынка, укрепление торговых отношений и удовлетворение спроса и предложения в странах-участницах. Новая организация призвана обеспечивать и продвигать экспорт природного газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу и другие государства.

Между тем, в августе турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил о найденном в акватории Чёрного моря месторождении газа. Примерный объём запасов сырья оценивается в 320 млрд кубометров. В середине октября он рассказал про обнаружение запасов на месторождении в 85 млрд кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.

Таким образом, Анкара планирует стать одним из крупнейших газовых игроков с учётом транспортировки российского топлива через «Турецкий поток». Однако газовые амбиции страны грозят оставить газопровод без полной загрузки, писал NEWS.ru. Всё это на фоне противодействия США и ряда стран Европы проекту «Северный поток — 2», а также с учётом газового объединения стран Восточного Средиземноморья может изменить баланс сил на мировом энергетическом рынке.

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