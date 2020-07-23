Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан передал устное послание президенту Ливана Мишелю Ауну от его французского коллеги Эммануэля Макрона с заявлением о готовности Парижа помочь Бейруту справиться с экономическим кризисом при проведении определенных реформ, сообщает пресс-служба президентского дворца.

«В устном послании президент Франции заявил о поддержки Ливана его страной в сложившейся сложной ситуации, как это всегда было на протяжении многих лет. Ле Дриан рассказал о намерении Франции помочь после проведения необходимых для Ливана реформ», — пишет пресс-служба.

Глава французского МИД также отметил, что договоренности конференции «Кедр» по-прежнему актуальны и их можно активизировать равномерно с проведением реформ, на которые согласилось ливанское правительство во время последней конференции в Париже.

Международная конференция в поддержку экономики Ливана «Кедр» прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.