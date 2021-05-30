Домашние 3D-принтеры дают возможность любому желающему создавать реальные объекты из компьютерных моделей. Хотя за последние годы эти устройства стали более доступными, они по-прежнему требуют регулярного ухода и качественных расходных материалов.

Фотополимерные смолы от shop.plexiwire.com.ua/resin/ — один из самых совершенных материалов для 3D печати. Они позволяют создавать максимально точные модели с заданными физико-механическими характеристиками. Они представляют собой жидкую субстанцию в непрозрачном флаконе.

Жидкий фотополимер заливают в специальную емкость принтера, откуда по светонепроницаемым трубкам ее подают наружу, слой за слоем формируя 3D модель. Под воздействием ультрафиолетовых лучей (излучения матрицы или лазера) жидкость затвердевает, и только после этого подается новая порция фотополимера.

Фотополимеры практически универсальны: они нетоксичны, устойчивы к нагреву, могут быть окрашены в любые цвета, иметь твердую или эластичную структуру, быть прозрачными и матовыми. Благодаря столь выдающимся характеристикам фотополимеры применяются не только в быту, но и во множестве отраслей промышленности.

По сравнению с обычным пластиком для 3D печати фотополимеры имеют ряд неоспоримых преимуществ:

при печати дают идеально ровные поверхности, в точности (с погрешность до 0,1 мм) формируют самые мелкие детали;

позволяют создавать модели и изделия с более высокой скоростью;

могут иметь множество разных физических и механических свойств;

экономно расходуются;

удобны в постобработке — склеивании, шлифовке, окрашивании.

Изделия из фотополимеров могут быть и конечными, и промежуточными, с которыми можно ставить эксперименты, проводить испытания на функциональность и эргономичность.

Помимо фотополимеров, отверждаемых ультрафиолетовым излучением, в продаже встречаются керамонаполненные. Они, как считают специалисты, являются очень перспективным материалом. Напечатанное изделие из керамонаполненного фотополимера выжигают, в результате чего полимерная часть материала исчезает и остается чистая керамика.