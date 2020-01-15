Фотомодель Ксению Пунтус, выпавшую из окна, перевели из отделения реанимации в отделение травматологии Боткинской больницы. Об этом 15 января «РИА Новости» сообщили в медучреждении.

«Находится в 27-м травматологическом отделении… да, ее перевели из реанимации. Навещать можно не более трех человек в день», — заявили врачи.

Ксения Пунтус была госпитализирована 11 января после падения из окна квартиры в центре Москвы. У нее диагностированы ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По данным СМИ, девушка приехала домой из ресторана вместе со своим молодым человеком, который, находясь в нетрезвом виде, уснул и не заметил, что произошло.

Дворник, обнаруживший выпавшую из окна модель, рассказал детали произошедшего, опровергнув данные СМИ о том, что девушка была голой и упала в кусты.