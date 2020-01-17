Фотомодель Ксения Пунтус, получившая множество травм после падения из окна, назвала нелепой случайностью и наглядным уроком произошедший с ней инцидент.

«Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд и тп), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Пунтус опровергла возможность противоправных действий в свой адрес и слухи о том, что к случившемуся может быть причастен внук Никиты Михалкова Андрей Баков.

«Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами», — объяснила модель.

15 января стало известно, что девушку перевели из отделения реанимации в отделение травматологии Боткинской больницы.

Ксения Пунтус была госпитализирована 11 января после падения из окна квартиры в центре Москвы. У нее диагностированы ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По данным СМИ, девушка приехала домой из ресторана вместе со своим молодым человеком, который, находясь в нетрезвом виде, уснул и не заметил, что произошло.

Дворник, обнаруживший выпавшую из окна модель, рассказал детали произошедшего, опровергнув данные СМИ о том, что девушка была голой и упала в кусты.