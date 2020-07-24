В Приморье работники национального парка "Земля леопарда" поделились редким видео, которое получили с одной из фотоловушек. На кадрах гималайский медведь разоряет пчелиный улей, чтобы полакомиться диким медом.

Белогрудый мишка залез на ветви дерева, на которых еле помещается, отрывает когтями кору и лапами залезает в дупло, вынимая мед.

Зоологи отметили, что для этого вида дикий мед является излюбленным лакомством.

«При этом хищника не останавливает шквальный ветер, который сотрясает даже плотно закрепленную автоматическую лесную камеру, снимающую его. Результат – правильный мед от правильных пчел», — сказано в сообщении.

Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш рассказал об удивительных лазательных способностях гималайских медведей. Он указал, что эти животные проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже "вьют гнезда". Когда они залазят за плодами, то заламывают ветви и подсовывают их под себя, чтобы сделать удобное сидение-гнездо.

Комментаторы под видео уже окрестили медведя «гималайским Винни-пухом».

Гималайский медведь по величине почти вдвое меньше бурого и отличается от него более стройным телосложением.Самцы этого вида 150—170 см длиной, высота в холке около 80 см, весят 120—140 кг. Самки заметно мельче. В отличие от бурого медведя гималайский ведёт полудревесный образ жизни — на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов и гнуса. Пища гималайского медведя на 85 % растительного происхождения: кедровые и др. орехи, жёлуди, различные ягоды и плоды, побеги трав и кустарников, сочные луковицы и корневища. Хищничает редко, но не брезгует падалью. Из белковой пищи питается муравьями и другими насекомыми, моллюсками, лягушками. При встрече с человеком ведет себя агрессивно.