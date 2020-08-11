Фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат выразил уверенность, что всех задержанных журналистов выпустят на свободу сегодня вечером, и назвал Питалева ярким фотохудожником.

Сам фотокор заявил, что направляется в Смоленск, вместе с ним депортируют и других россиян. Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день находился в СИЗО «Жодино».

«Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил», —рассказал он.

По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, его камера не пострадала.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун предположил, что Питалеву могут запретить въезд в страну на определенный срок.

Вчера вечером фотокорреспондент перестал выходить на связь. Сообщалось, что перед этим он вместе с коллегами находился недалеко от стелы «Минск — город-герой», где планировали собраться протестующие. Позднее журналисты выяснили, что Питалев находится в СИЗО, эту информацию передали в российское посольство.

За последние несколько дней в Белоруссии задержали многих сотрудников СМИ, часть из них отпустили накануне. Отмечалось, что к некоторым применяли физическую силу.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства «волен наводить порядок в своей стране как угодно», но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.

В российском МИД также призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ «не по-братски». Союз журналистов России выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших беспорядки коллег.