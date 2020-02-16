Фотография ссоры двух грызунов вечером на платформе лондонского метро была признана победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Музея естествознания. Об этом сообщает CNN.

Момент борьбы мышей за несколько оставшихся крошек заснял фотограф Сэм Роули. Он назвал свою работу "Грызня на станции" (Station Squabble).

По словам автора снимка, люди с недоумением смотрели на него, когда он лег на пол в метро и стал снимать мышей.

«Все знают о мышах в подполье, но я не думаю, что кто-то видел их в таком свете раньше», — сказал Роули.

Он победил в номинации "Фотограф года в области дикой природы". Его работа соревновалась с еще 25 фотографиями.

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