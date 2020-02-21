Пользователи соцсетей обнаружили фотографии молодого Владимира Познера и пришли к выводу, что журналист в молодости был «очень горячим». Фотографии были опубликованы в Twitter пользователя с ником «Гомопропаганди».

Twitter

Комментаторы предположили, что Познер является внебрачным сыном Марлона Брандо. Также прозвучали предположения, что журналист состоит в родстве с Аленом Делоном.

Twitter

Один из пользователей пошутил, что удивлен тому, что во времена молодости Владимира Познера уже изобрели фотографию. Другой вспомнил вопрос, традиционно задаваемый телеведущим своим гостям: «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?», — и ответил на него: «Хочу быть похож на молодого Познера».

Как сообщал «Рамблер», Владимир Познер родился в 1934 году в Париже в семье еврея, эмигрировавшего из России в 1922 году, и француженки. В возрасте трех месяцев мать увезла будущего журналиста в США, где жили ее родственники. Через 5 лет семья вернулась во Францию, а в 1952 году Познеры вернулись в СССР.

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