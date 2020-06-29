Почему птичка не догадывается, что этот монстр – не ее ребенок?

Фотограф-любитель из Ланкашира (Великобритания) Майкл Эбди снял на камеру, как тростниковая камышовка кормит кукушонка, пишет Daily Mail.

Фото: michael ebdy

Казалось бы, птица может догадаться о том, что она кормит чужого птенца: ведь кукушонок в разы больше нее. Однако, дедуктивные навыки у птицы затуманены действующим инстинктом кормления. Камышовка просто кормит всех, у кого открыт клюв. Видя красный рот, она не задумываясь кладет в него еду, даже если это не ее птенец.

«Красный клюв запускает инстинкт кормления. Он настолько силен, что птица игнорирует тот очевидный факт, что это не ее потомство!», – сказал Майкл Эбди.

Подобные сцены в природе также могут быть результатом того, что кукушка подкидывает свои яйца в чужие гнезда. Они мимикрируют под внешний вид яиц из других птичьих кладок. В итоге птицы ухаживают и за своими яйцами, и за чужими, а затем заботятся о птенцах.