«Ради этого снимка я готов был ждать и шесть лет».

Фотограф дикой природы из Индии по имени Митхун сделал редкий снимок, для которого ему пришлось шесть дней сидеть в засаде, пишет Bored Panda.

Митхун сфотографировал леопарда и пантеру, которые стоят друг за другом таким образом, что кажется, будто пантера — тень леопарда. Снимок он назвал «Вечная пара». Леопарда зовут Клеопатра, а пантеру — Саая.

«Каждый раз закрывая глаза, я снова и снова представляю этот момент. Такое можно увидеть нечасто, это уникальная возможность. Я много ждал и терпел. Шесть дней я сидел на одном и том же месте. Они в это время находились в густом подлеске, я их не видел. Ради этого снимка я готов был ждать и шесть лет», — рассказал Митхун.

В фотографировании дикой природы мужчине нравится именно момент внезапности: идеального снимка можно ждать дни, месяцы и годы, но момент, когда получается его сделать, — «волшебный». Леопардов он фотографирует уже 12 лет и признается, что может часами наблюдать, как эти большие кошки бездельничают на дереве или резвятся со своими детенышами.

Все свои работы фотограф публикует в инстаграме, где у него набралось уже более 150 000 подписчиков.

Пантера — это не самостоятельный вид, а темноокрашенные особи леопардов или ягуаров. Черный цвет у них вызван мутацией гена.