В тесноте, да не в обиде.

Фотограф-любитель из Нью-Джерси Мартин Санчес застал огромное стадо бегемотов за водными процедурами. Животные ютились в небольшом водоеме, чтобы охладиться, пишет Daily Mail.

Фото было сделано во время сафари в регионе Аруша в Танзании.

Фото: martin sanchez

«Я не считал, сколько точно их было, но сказал бы, что более 100. Они были спокойными, расслабленными и, конечно, грязными», — рассказал Мартин Санчес.

В районе, где был Санчес, несколько дней не было дождей, и, видимо, этот маленький пруд был единственным местом для бегемотов, чтобы спастись от палящего солнца. Мартину показалось, что животные пробыли в этом водоеме весь день.

У бегемотов на теле нет волос и шерсти, которая бы защищала их кожу от ожогов, поэтому они специально валяются в грязи. Также гиппопотамы известны своим красным или кровавым потом. Он действует как естественная защита от солнца и выполняет противомикробную функцию.