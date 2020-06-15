В тесноте, да не в обиде.
Фотограф-любитель из Нью-Джерси Мартин Санчес застал огромное стадо бегемотов за водными процедурами. Животные ютились в небольшом водоеме, чтобы охладиться, пишет Daily Mail.
Фото было сделано во время сафари в регионе Аруша в Танзании.
Фото: martin sanchez
«Я не считал, сколько точно их было, но сказал бы, что более 100. Они были спокойными, расслабленными и, конечно, грязными», — рассказал Мартин Санчес.
В районе, где был Санчес, несколько дней не было дождей, и, видимо, этот маленький пруд был единственным местом для бегемотов, чтобы спастись от палящего солнца. Мартину показалось, что животные пробыли в этом водоеме весь день.
У бегемотов на теле нет волос и шерсти, которая бы защищала их кожу от ожогов, поэтому они специально валяются в грязи. Также гиппопотамы известны своим красным или кровавым потом. Он действует как естественная защита от солнца и выполняет противомикробную функцию.